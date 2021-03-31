Как получить доступ к национальной электронной библиотеке

Приказом и.о. министра культуры и спорта РК от 19 марта 2021 года внесены изменения в Правила формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки, передает zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая глава, определяющая доступ к фонду Казахстанской национальной электронной библиотеки.

Так, доступ к фонду библиотеки предоставляется физическим и юридическим лицам посредством сети интернет.

Получение пользователем единого электронного читательского билета осуществляется после прохождения пользователем регистрации в КазНЭБ.

Пользователю, являющемуся участником, доступ к фонду электронной библиотеки предоставляется в соответствии с договором о подключении к КазНЭБ.

После заключения договора Национальная академическая библиотека формирует личный кабинет участника.

Доступ к личному кабинету участника предоставляется с использованием логина и пароля, которые предоставляются участнику при заключении договора.

Объектами фонда КазНЭБ являются созданные на основе договоров, обеспечивающих соблюдение авторского права, в электронной форме копии:

печатной продукции, за исключением обязательных бесплатных экземпляров периодических изданий;

редких книг и рукописей, документов и изданий, представляющих особую ценность (историческую, художественную, научную, литературную), отдельно или в коллекциях;

общественно значимой литературы и изданий, выпущенных в рамках государственных программ;

обязательных бесплатных экземпляров изданий;

отчетов научно-исследовательских работ, авторефератов, диссертаций;

краеведческой литературы;

специализированных изданий для незрячих и слабовидящих граждан;

документов, охраняемых законодательством РК об авторском праве и смежных правах.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2021 года.