Как получить доступ к национальной электронной библиотеке

Приказом и.о. министра культуры и спорта РК от 19 марта 2021 года внесены изменения в Правила формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки, передает zakon.kz.
В частности, в правила добавлена новая глава, определяющая доступ к фонду Казахстанской национальной электронной библиотеки.
Так, доступ к фонду библиотеки предоставляется физическим и юридическим лицам посредством сети интернет.
Получение пользователем единого электронного читательского билета осуществляется после прохождения пользователем регистрации в КазНЭБ.
Пользователю, являющемуся участником, доступ к фонду электронной библиотеки предоставляется в соответствии с договором о подключении к КазНЭБ.
После заключения договора Национальная академическая библиотека формирует личный кабинет участника.
Доступ к личному кабинету участника предоставляется с использованием логина и пароля, которые предоставляются участнику при заключении договора.
Объектами фонда КазНЭБ являются созданные на основе договоров, обеспечивающих соблюдение авторского права, в электронной форме копии:
Приказ вводится в действие с 5 апреля 2021 года.
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