Первая профессиональная скрипачка-казашка скончалась в Алматы

Казахстанская культура понесла большую утрату. На 84-м году жизни скончалась скрипачка, профессор, автор множества хрестоматий с переложениями казахской музыки для скрипки Балым Кожамкулова, передает zakon.kz.

О кончине Балым Сералиевны стало известно 5 дней назад, 26 марта.

Балым Сералиевна Кожамкулова родилась в семье выдающегося актера, Героя Социалистического труда, Народного артиста КазССР, актера Сералы Кожамкулова 5 октября 1937 года в Алматы. Она – первая профессиональная скрипачка-казашка, получившая образование в Академии имени Гнесиных в Москве (выпуск 1963 года), ученица известных музыкантов И.А.Лесмана и М.И.Фихтенгольца.

Балым Сералиевна была ярким представителем скрипичной школы Казахстана, воспитавшая не одно поколение известных музыкантов нашей страны. Многие годы проработала она и в нашей школе на отделении скрипки и альта. Замечательный педагог, наставник она уделяла огромное внимание творческому развитию музыкально одаренных детей. Балым Сералиевна Кожамкулова была одним из организаторов Республиканских конкурсов юных музыкантов, принимала участие на конкурсах в качестве жюри. Она пользовалась огромным уважением и авторитетом среди своих коллег, учеников и родителей. - отметили в РССМШИ имени Байсеитовой.

Была награждена нагрудным знаком "Мәдениет саласының уздігі".

Многие годы Кожамкулова проработала на кафедре струнных инструментов в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 1980 по 1984 год была заведующим кафедрой струнных инструментов. С 2005 по 2008 годы – заведующая кафедрой оркестровых инструментов.

По информации КНК имени Курмангазы, за годы преподавательской деятельности Балым Кожамкулова выпустила 85 студентов с высшим образованием, с аспирантским и магистерским – 10, со средне-специальным – 15 обучающихся. Воспитала целую плеяду скрипачей, которые являются гордостью музыкальной культуры Казахстана, среди них концертмейстеры оркестров КНАТОБ имени Абая, "Астана Опера", профессора КазНУИ и КНК имени Курмангазы.

Ею написаны учебные пособия: "Типовые учебные программы на материале казахской музыки" (1965г.), "Хрестоматия казахской скрипичной музыки" I и II части (2000г.), "Яков Иосифович Фудиман – основатель альтовой школы Казахстана" (2009г.), "Работа над сонатами и партитурами Баха И.С. в классе народного артиста России, профессора Фихтенгольца М.И.", (2012г.), "Хрестоматия казахской скрипичной музыки в 3-х частях" (2020г.) Вся учебная скрипичная практика Казахстана обязана Балым Сералиевне за высокопрофессиональное методическое прочтение шедевров казахской скрипичной музыки.