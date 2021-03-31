Вакцины или пустые флаконы: что приехало в Казахстан из Китая

Казахстанцы обсуждают информацию о якобы поставке трех миллионов доз вакцины китайского производства. Позже стало известно, что в страну доставили не вакцины, а флаконы, передает zakon.kz.

Так, 26 марта некоторые казахстанские СМИ опубликовали интервью с послом Китая в Казахстане Чжаном Сяо. Дипломат заявил о прибытии в страну "трех миллионов флаконов вакцины". Позже журналисты спросили министра здравоохранения о поставке препарата. Алексей Цой ответил, что сами вакцины не прибыли, работа пока находится на стадии переговоров.

10 марта китайского новостное агентство Синьхуа сообщило о прибытии в Казахстан трех миллионов флаконов. А 16 марта национальный оператор "АО "НК "ҚТЖ" заявил о прибытии международного поезда "Цзянсу" с 1110 ящиками с флаконами.

Важный груз доставлен в пункт назначения за 8 дней. Поезд выехал с китайско-казахстанской материально-технической базы Ляньюньган 6 марта 2021 года, - указано в релизе.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что Казахстан не заключал контракты на поставку китайского препарата. При этом страна готова закупить вакцину, если будет подтверждено коммерческое предложение. Причем это касается не только вакцины китайского производства, но и остальных.