"Я до дома нормально доеду": пьяная автоледи попала на видео

1 апреля 2021, 09:07
Фото: Калужская неделя

В Алматинской области пьяную автоледи арестовали на 15 суток, сообщает zakon.kz.

Полицейские обратили внимание на подозрительную езду автомашины Lada Vesta. Остановив транспортное средство, они за рулем обнаружили женщину в нетрезвом состоянии. Позже освидетельствование подтвердило среднюю степень алкогольного опьянения, – рассказал начальник Ескельдинского РОП Кайрат Баймуханов.

Автомобиль водворен на спецстоянку. Решением административного суда женщина арестована на 15 суток и лишена права управления транспортным средством сроком на семь лет.


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