Токаев проведет совещание по ситуации с коронавирусом в стране

1 апреля 2021, 12:04
Фото: Берик Уали

Глава государства проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом в facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Сегодня во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан, - написал он.

В совещании примут участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов.


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