Токаев проведет совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Глава государства проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Об этом в facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
Сегодня во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан, - написал он.
В совещании примут участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов.
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