Студенты, которые не могут учиться дома, могут остаться в общежитии – санврач Алматы

Студенты, у которых нет возможности учиться дома, могут остаться в общежитиях Алматы. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz.

На брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы журналист спросил про студентов, которых стали выгонять из общежитий из-за нового постановления главного санитарного врача города. Он спросил что делать тем студентам, у которых нет условий для обучения дома, как им сдавать сессию.

Данные студенты могут остаться в общежитиях, если у них нет условия для дальнейшего проживания где либо, но при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, - ответила заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова.

Она отметила, что согласно данным мониторинговых групп, часть студентов уже начали покидать общежития.

Также она рассказала, что на сегодня в одном из общежитий Алматы была вспышка коронавируса. Там выявили троих заболевших, которые не проживали в одном помещении. На сегодня в общежитии проведены противоэпидемические мероприятия, установлен круг контактных, проведено дополнительное ПЦР-тестирование.

Накануне выселение студентов из общежитий Алматы комментировали в Министерстве образования и науки. В ведомстве сказали, что этот вопрос лежит в компетенции Минздрава, но отметили, что не хотели бы выселять студентов, поскольку до конца учебного года осталось полтора месяца. Также они сообщили, что информация о принудительном выселении студентов не соответствует действительности.