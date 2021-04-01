ВКО закрывают на карантин: запрещен въезд и выезд из области

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление от 1 апреля 2021 года, которым внес изменений в постановление от 19 февраля 2021 года "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.
В частности, продляются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения со 2 апреля по 15 апреля 2021 года на всей территории области.
Как отмечается, режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.
Акимам города Семей, Курчатов, Бескарагайского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов предписано обеспечить работу:
В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.
Лицам, прибывающим из зоны высокого риска ("красной" зоны) при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часов).
Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих.
Вводится контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО).
Также предписано:
Постановление вступает в силу с 2 апреля 2021 года.
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