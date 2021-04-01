Новые предельные тарифы на электроэнергию утверждены в Казахстане

Министр энергетики РК своим приказом от 30 марта 2021 года внес изменения в приказ от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает zakon.kz.

Так, из 45 групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию тарифы выросли в 39 группах.

Новые тарифы можно посмотреть в таблице.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. По словам вице-министра энергетики Кайрата Рахимова, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%.