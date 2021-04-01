Участники драки на Алтын-Орде помирились

История с дракой на парковке Алтын-Орды получила продолжение, передает zakon.kz.

В полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту были заведены уголовные дела в отношении обоих участников драки.

В ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по ст.293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство", - сказано в сообщении.

Во время разбирательств мужчины принесли извинения другу другу, следствие было прекращено.

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При проведении следственных действий в Управлении полиции Карасайского района участники конфликта признали свои ошибки и принесли извинения друг другу, а также перед народом, и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Они также обратились согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц, прекращены, - отметили в полиции.

30 марта около 09.00 часов на парковочной площадке рынка Алтын-Орда произошел инцидент между водителем и работником парковки.