Жители Алгабаса в Алматы устали от грязи и висящих проводов: аким ответил жестко

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал жалобы жителей микрорайона Алгабас на нерешаемые годами проблемы с электричеством и дорогами, передает zakon.kz.

В редакцию обратились жители микрорайона Алгабас. Люди пожаловались, что им приходится ходить по бездорожью, жить сутками без воды и света. По их словам, летом 2019 года в микрорайоне начали прокладывать канализацию и водопровод.

Люди утверждают, что работы, начавшиеся в 2019 году, шли непродолжительное время. К осени участились случаи, когда на этих засыпанных наскоро дорогах проваливались машины и техника. Жители утверждают, что на свои деньги покупали крошку асфальта, балласт и засыпали дороги. В 2020 году поздней осенью работы продолжились. После прокладки микрорайон превратился в "полосу препятсвий". На дорогах заметны открытые колодцы, глубокие ямы в дороге с провалившейся землей, зато нет арыков, из-за чего грязная жижа затекает во дворы, проваливаются автомобили.

Вы же знаете, что эти территории присоединенные из области. То, что вы говорите, провода висят. Да, висят. Они в таком виде к нам пришли. Я не говорю, что мы не будем этим заниматься. Когда эти поселки строились, все жители сами протягивали провода. Для того чтобы привести их в порядок, нужно проводить комплексную работу, чем мы и занимаемся. Весь Алгабас электрифицировать надо, чтобы построить, надо ПСД сделать и деньги выделить. Это же не просто там изолентой обмотал и провод натянул. Это инженерная, большая работа. Но чтобы весь Алгабас привести в порядок, вы же понимаете, в одночасье такого не бывает. – прокомментировал аким ситуацию в ответ на вопрос корреспондента zakon.kz.

Глава мегаполиса обещал завершить асфальтирование в 2021 году.

Что касается дорог, в первую очередь люди говорят: дайте централизованную канализацию, дайте водоснабжение. Но вы понимаете, для того чтобы провести, надо перекопать. У нас 23 микрорайона города вообще не обеспечены ничем, к вашему сведению. Надо туда приводить всю эту инженерную коммуникацию. И вот провели эту работу (в Алгабасе - прим. автора). Зимой же не будем асфальтировать. Так получилось, что в этом году была теплая зима, весь март был то снег, то дождь. Еще к подрядчику вопросы возникли. Я к нашим гражданам в Алгабас приезжал. Дважды был. Говорил, что мы подсыпку сделали, спокойно можно проезжать, но как только потеплеет, по всем улицам, где работы были завершены, полностью пройдет асфальтирование. Поэтому я понимаю, в каких-то в условных моментах возмущения были, некоторые моменты были упущены, это мы признаем, но в целом мы не говорим, что другие микрорайоны, которые были присоединены от области, брошены на произвол судьбы, и мы не занимаемся ими. У нас вся работа брошена на то, чтобы подтянуть окраину. Мы в прошлом году еще приняли программу о комплексном развитии окраин города - "Новый Алматы", и туда в течение пяти лет будет направляться почти триллион тенге. Это немалая сумма и непростая работа. В целом у нас задача до 2023 года все микрорайоны обеспечить водой и канализацией. На это выделен почти триллион тенге. Это немалая сумма и непростая работа, - заключил Бакытжан Сагинтаев.

Жители, в свою очередь, продолжают бить тревогу и уже подготовили обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять на особый контроль ремонтные работы в их микрорайоне.

Альберт Ахметов