Казахстанская вакцина QazVac может противостоять новым штаммам коронавируса 

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья рассказала об эффективности отечественной вакцины QazVac, сообщает zakon.kz.

По ее словам, казахстанский препарат может противостоять новым штаммам коронавируса.

Себестоимость одной дозы без наценки составляет 4,7 доллара или около двух тысяч тенге, - сообщила она.

По данным специалистов, первая партия из 50 тысяч доз отечественной вакцины будет доступна казахстанцам в конце апреля.