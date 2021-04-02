Аким Алматы рассказал, как защищается от коронавируса

Глава мегаполиса поделился с алматинцами советом, как защититься от коронавируса, передает zakon.kz.

Аким напомнил, что есть только один способ защиты - носить маски.

Вы видите сами, я никогда не хожу без маски. Я везде в маске хожу. Конечно, в связи с работой я не могу сидеть все время в кабинете, встречаюсь с людьми, обхожу объекты. И везде я ношу маску и держу в кармане запасную маску. Ведь несколько часов ходить в одной маске нельзя, я ее меняю через каждые 2-2,5 часа, - сказал Сагинтаев.

Глава мегаполиса не забывает о требованиях санврачей.

Когда идут встречи, среди людей, конечно, бывают люди без масок. В этом случае никого не стесняясь, я прошу надеть маску, если есть. А если нет, то люди обычно дают свои запасные маски. Я всегда говорю, что нужно думать не только о себе, но и о здоровье окружающих, и носить маску. Важно заботиться друг о друге, - добавил аким.

Сагинтаев сообщил, что вместе с масочным режимом он старается соблюдать социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра и гигиену рук.

Альберт Ахметов