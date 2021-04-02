В Казахстане ввели запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 26 марта 2021 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", передает zakon.kz.
В частности, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, за исключением:
Приказ вводится в действие с 11 апреля 2021 года.
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