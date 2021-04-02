Дорогу на БАО могут закрыть на длительное время

В Алматы на неопределенный срок могут закрыть дорогу на БАО, передает zakon.kz.

Об этом стало известно во время совещания по развитию туризма.

Заместителя руководителя Управления туризма города Алматы Марата Айнабекова спросили, когда будет проведен капремонт дороги на БАО. Он ответил, что в ближайшее время этот вопрос не будет рассматриваться. Более того, дорогу вообще могут закрыть. В связи с тем, что там ведется строительство селезащитной плотины.

Вопрос стоит о приостановлении транспортного сообщения. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК строит плотину. Аргументирует (прим.: закрытие дороги) тем, что там ездить небезопасно. Поэтому мы вносим предложение дать альтернативную дорогу. Поэтому капремонт данной дороги будет по завершению строительства плотины, - сказал Айнабеков.

Закрыть дорогу могут на три года - на столько рассчитан проект строительства дороги.

Большое Алматинское озеро является излюбленным местом туристов. Дорогу к озеру периодически закрывали по разным причинам: угроза схода лавин, ремонт, размытие полотна и т.д.