Рамадан в этом году начнется 13 апреля и закончится 12 мая

В этом году священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и закончится 12 мая - об этом было сообщено на расширенном заседании Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия, сообщает zakon.kz.

В онлайн заседании также участвовали наиб-муфтий Ершат Агыбайулы, глава аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы, руководители отделов и главные имамы.

- До начала священного Рамадана осталось совсем немного, - отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. - Рамадан – особый, благословенный месяц для мусульманской уммы и все с нетерпением ждут его. Дай Аллах провести его благополучно, хорошо. Учитывая сложившуюся ситуацию в мире и в нашей стране, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, просим обратить особое внимание на строгое соблюдение всех санитарных норм и требований эпидемиологической безопасности.

Глава казахстанского духовенства призвал граждан делать во время Рамадана больше благих дел, оказывать поддержку нуждающимся, духовно совершенствоваться и проявлять лучшие личностные качества.

- Необходимо планировать онлайн-лекции и уроки по чтению Корана для джамаата, - сказал председатель ДУМК. - Поручаю организовывать прямые трансляции проповедей и доставлять продуктовые пакеты на ауызашар (разговение) нуждающимся.

В этом году Рамадан продлится 30 дней. Начнется он 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

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