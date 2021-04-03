За день более 7 тысяч алматинцев получили вакцину от COVID-19

За пятницу, 2 апреля, в Алматы вакцинировали от коронавирусной инфекции более 7 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в управлении общественного здоровья города, за 2 апреля провакцинировано 7 060 человек.

Сегодня процесс иммунизации населения Алматы продолжится. Сейчас в городе работают 56 прививочных кабинетов.

Вакцину можно получить в прививочных кабинетах - территориальных медицинских организаций, в передвижных прививочных пунктах - организованных на территории торговых центров, рынков и др.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины.



