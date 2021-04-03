Гуманитарная помощь - 10 тыс. тонн муки направит Казахстан в Кыргызстан

Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстан выделит соседям 10 тысяч тонн пшеничной муки, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов написал об этом на своей странице Facebook.

По его словам, поставки ожидаются в рамках соглашений, достигнутых по итогам рабочей поездки в соседнюю страну.

В частности, достигнута договоренность на поставку 10 тысяч тонн муки и 1 тысячи тонн высоко репродуктивных семян озимой пшеницы в качестве гумпомощи для нуждающихся семей. В скором времени ожидаем поступление этой помощи. На сегодня также формируется список нуждающихся, которые получат помощь. Улукбек Марипов