Дацик вызвал Александра Емельяненко на бой и потребовал "ответить за базар"

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик записал видеообращение к российскому бойцу Александру Емельяненко, где прокомментировал недавние высказывания Емельяненко, сообщает zakon.kz.

Ранее в интервью YouTube-каналу Sport24 Емельяненко нелицеприятно высказался про Дацика.

Емеля, ты ничего там не попутал? Куропатка несчастная. Ты за метлой-то своей следи. Устраиваешь тут какие-то концерты. Ты чего, забыл, что за базар свой надо отвечать. Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA

14 марта Дацик уже вызывал на бой Александра Емельяненко и пообещал закодировать того от водки.

Выходи на бой! Клоун. Хватит гаситься. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил... Я тебе 5 миллионов со своего кармана выну, клоун, - заявил Дацик, добавив, что Александр позорит фамилию Емельяненко.

В ноябре прошлого года Дацик был освобожден из колонии после незаконного пересечения границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. В его активе 29 побед при восьми поражениях.