Казахстанская певица стала победителем международной премии "Bravo"

Третья церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "Bravo" в области классического искусства состоялась на исторической сцене Большого театра в Москве. Казахская оперная певица Майра Мухаммедкызы стала победителем в номинации самых популярных классических исполнителей стран-партнеров, сообщает zakon.kz.

На сайте Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации говорится, что по сложившейся традиции награду лауреатам вручают звёзды мировой величины, легендарные оперные исполнители и иностранные дипломаты. Заветную статуэтку наша соотечественница получила из рук советника Посольства Казахстана в России Едиля Хозеулы.

Майра Мухаммедкызы призналась, что для нее большая честь и в то же время большая неожиданность завоевать такую престижную премию.

Хотя за более чем 30-летнюю творческую деятельность я побеждала на многих конкурсах, но сегодня мне очень волнительно и приятно стоять на исторической сцене среди знаменитых личностей. Майра Мухаммедкызы

Со своей стороны, популярный российский телеведущий Андрей Малахов назвал эту победу достойным подтверждением таланта и успеха казахской певицы, пожелав ей всего наилучшего.

Исполнительный продюсер премии "BraVo" Юрий Андрейчук отметил, что Казахстан дарит миру потрясающих артистов.

Сегодня мы рады приветствовать Майру Мухамедкызы – первого поющего директора театра оперы и балеты – лауреата нашей премии, это безумно почетно для нас. исполнительный продюсер премии "BraVo" Юрий Андрейчук

Майра Мухаммедкызы – Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК, лауреат многих престижных международных конкурсов, первая казахстанская солистка парижского "Гранд Опера". В январе этого года она была назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте.

Премия "Bravo" была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии коронавируса. Отличительной чертой премии является прозрачность выдвижения номинантов и создание объективной картины популярности артистов на основании не личных предпочтений, а по итогам аналитических показателей, предоставленных профессионалами музыкальной индустрии и подкрепленных фактографическими данными о количестве проданных билетов на концерты, тираже синглов и альбомов, популярности песен в радио- и телеэфире, числе просмотров на YouTube, упоминаниях в СМИ и т.д.