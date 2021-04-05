Назначен спецпредставитель Президента Казахстана

Ержан Казыханов назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, сообщает zakon.kz.
Назначить Казыханова Ержана Хозеевича Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, - сообщаетcя на сайте Акорды.
Ержан Казыханов родился 21 августа 1964 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987)
Историк-востоковед
· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР
· Индийский институт международных отношений
· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса (10.2005)
Трудовой стаж:
· Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);
· Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1995);
· Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);
· Директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2003);
· Постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2007-11.02.2008);
· Помощник Президента Республики Казахстан (11.02.2008-26.12.2008);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011);
· Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2011-04.2011);
· Министр иностранных дел Республики Казахстан (04.2011-09.2012);
· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2012-06.2014);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США (с 02.2017)
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