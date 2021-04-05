Оглашен приговор по жестокому убийству девушки в Алматинской области

В августе 2020 года в Алматинской области пропала 21-летняя жительница Алматы. Ее нашли мертвой. Суд огласил приговор убийце, передает zakon.kz.

Девушка была жестоко убита - задушена и утоплена. А затем 28-летний убийца вернулся на место преступления и сжег тело. Это произошло за селом Орнек. Алматинка Сайора Исламова приехала в село по работе - вместе с мужем они трудились на местных сельхозучастках. Именно туда девушка направлялась в тот день.

Как стало известно в суде, мужчина убил девушку, потому что употреблял там наркотики и побоялся, что его поймают за этим занятием.

​Судом установлено, что подсудимый 20 августа 2020 года на окраине села Орнек, Енбекшиказахского района, будучи в состоянии наркотического опьянения, из-за страха быть изобличенным в употреблении наркотических средств совершил убийство ранее не знакомой потерпевшей И., 1999 года рождения, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

Прокурор и потерпевший просили суд назначить подсудимому 14 лет лишения свободы.

Суд, оценивая собранные доказательства по делу, учитывая отягчающие и смягчающие обстоятельства, показания свидетелей и потерпевшего, допрос самого подсудимого, заключения проведенных судебных экспертиз, пришел к выводу, что органом досудебного расследования и прокурором вина Ш. в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, а именно в состоянии наркотического опьянения, доказана полностью и подтверждается исследованными в суде материалами уголовного дела. Таким образом, суд признал Ш. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 99 УК и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - сообщили в суде.