Кинорынок в Казахстане "просел" на 52%. На восстановление потребуется 2-3 года

Участники кинорынка называют очередной локдаун убийственным для отечественного проката. Валовые сборы по стране уже просели на 52,1%. Об этом сообщили в государственном центре поддержки национального кино, передает zakon.kz.

По данным центра, с 1 января по 14 марта 2020 года в стране функционировало 102 кинотеатра с 368 кинозалами в них. С 1 января этого года начать работу смогли только 89 кинотеатров, остальные находились в "красных зонах".

На сегодняшний день закрыт еще 31 кинотеатр в крупнейших сегментах рынка кинопоказа страны в городах Алматы и Нур-Султан. Кинотеатры "Енлик-Кебек" в городе Семей, "Silkway" и "Номад" в городе Алматы, во избежание банкротств, больше не возобновят свою деятельность по кинопоказу.

За период с 1 января по 14 марта 2020 г. было показано 117 фильмов, в том числе: казахстанских - 17 (14,5% от общего количества фильмов), российских - 20 (17%), зарубежных - 80 (68%).

За 1 квартал 2021 г. было показано 112 новых фильмов, в том числе: казахстанских - 9 (8%), российских - 26 (23%), зарубежных - 77 (68%).

Сорваны релизы крупнейших голливудских компаний, ведущие продюсерские компании Казахстана также не хотят запускать свой продукт в кинотеатры из-за сложившейся ситуации. Доля отечественных фильмов как в прокате, так и по сборам снизилась в два раза, тогда как доля российского и зарубежного кино увеличилась по сборам на 3,4% и 19,1 % соответственно, - отметили в центре поддержки нацкино.

Так, общие валовые сборы за период с 1 января по 14 марта 2020 г. составили 6 435 946 097 тг. Из них доля в сборах составила: казахстанских - 1 802 097 096 тг (28%), российских - 659 838 772 тг (10,2%), зарубежных - 3 974 010 229 тг (61,7%).

За 1 квартал 2021 г. общие валовые сборы составили 3 357 692 636 тг. Из них, доля в сборах составила: казахстанские - 191 212 822 тг (5,6%), российские – 453 016 080 тг (13,4%), зарубежные – 2 713 463 734 тг (80,8%).

Таким образом, валовые сборы по стране просели на 52,1%. Средняя заполняемость на сегодняшний день едва приближается к 10%, хотя минимальная плановая заполняемость должна быть не менее 30%.

Такая ситуация длится уже пятый месяц, и индустрия в силу ряда причин не может набрать необходимый темп. Повторное закрытие крупнейших рынков кинопоказа усугубляет этот процесс. Общие потери рынка кинопоказа составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов тенге. Восстановление потребует порядка 2-3 лет минимум, - отметили в центре.

Советник председателя правления государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Если делать сравнительный анализ, видно, что рынок по своему объему просел на 50 с лишним процентов. Это очень много. Если сопоставлять первый квартал прошлого года и этого года несмотря на то, что мы начали работать не с нового года, а чуть раньше, с ноября-декабря, за 5 месяцев после того, как открылись кинотеатры, мы не смогли достигнуть даже половины того объема, который был в прошлом году. Это очень серьезная и тяжелая ситуация. Это значит, кинотеатры не могут нести обязательства, прежде всего, перед банками, перед коммунальными службами, перед арендодателями и перед своими работниками по фонду оплаты труда", - сказал он.