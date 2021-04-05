Водитель погиб в страшном ДТП в Алматинской области

Жесткое лобовое столкновение произошло в Алматинской области, передает корреспондент zakon.kz.

В селе Узынагаш по ул. Карасай батыра в южном направлении двигалась Lada Samara ("девятка"). Проезжая детский сад, по всей видимости, на пешеходный переход кто-то выскочил, из-за чего водитель "девятки" вывернул в сторону (на полосу встречного движения) и стал экстренно тормозить. На полосе встречного движения "девятка" врезалась в лоб в Lada 2107.

В результате мощного лобового столкновения на месте погиб водитель Лады 2107, водителя "девятки" доставили в местную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели Алматинской области. Выясняются все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.