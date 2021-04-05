Как казахстанцы могут пожаловаться на качество Интернета

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин объяснил, как казахстанцы могут пожаловать на качество Интернета, передает корреспондент zakon.kz.

Если в целом говорить, то сейчас для контроля качества Интернета нами закуплено специальное оборудование. То есть на всю страну было шесть таких приборов, сейчас таких приборов 17. Но для того, чтобы проверять качество, мы выезжаем в регионы. Например, при моей поездке в командировку в Туркестанскую область мы выявили два села по дороге из Шымкента в Туркестан, куда я заехал, что там действительно слабый Интернет. Мы провели замеры этим оборудованием и только после замера выписали штраф. После штрафа мы дали им два месяца для устранения неполадок, - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, если эти неполадки не будут вовремя устранены, то МЦРИАП имеем право для более жесткого реагирования.

То есть "Кселлу" из-за некачественного Интернета в данных двух селах Жусансай и еще одном был выписан штраф. Таким образом, мы можем выписывать штрафы уже по всем 17 регионам страны и проводить специальные измерительные мероприятия. Но для того, чтобы их проводить, нам нужно основание. Пожалуйста, хотел бы попросить – понятно, через Facebook, Instagram очень много обращений приходит, но мы не можем их использовать как основание для проверок, - обратился министр к казахстанцам.

Он отметил, что "это требование генеральной прокуратуры в рамках защиты бизнеса".

Мы можем использовать только заявления или обращения граждан, которые конкретно подписаны собственноручно или заверены электронной цифровой подписью. Поэтому прошу вас, если вы действительно хотите, чтобы мы приехали и выписали штраф, и приняли все необходимые меры, нам очень важно, чтобы все эти обращения были официально оформлены в адрес министерства или напрямую в комитет телекоммуникаций, - заключил Мусин.

Тамила Языкова, Нур-Султан