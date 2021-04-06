Международный аэропорт оцепили в Актау: очевидцы сообщают о подозрительном пакете

6 апреля 2021, 01:03
Фото: lada.kz

5 апреля жители Актау сообщили об оцеплении полицией территории международного аэропорта. Свои версии происходящего рассказали участники событий, передает zakon.kz.

По данным lada.kz, посетителей аэропорта эвакуировали.

По словам очевидцев, якобы поступило сообщение о подозрительном предмете.

Другие очевидцы сообщили еще о другой версии эвакуации посетителей аэропорта.

На прибывшем из Шымкента самолете авиакомпании FlyArystan обнаружен ковид-больной. Самолет поставили на дальнюю стоянку и уже почти час не выпускают пассажиров. Ждут СЭС и другие службы. Пассажиры крайне возмущены, - рассказал источник издания.

Отмечается, что все компетентные службы не комментируют ситуацию. Редакция ожидает разъяснений от ДП Мангистауской области.


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