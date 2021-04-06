Почему Токаев не дает интервью казахстанским СМИ

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали рассказал, почему Касым-Жомарт Токаев не дает интервью отечественным СМИ, передает zakon.kz.

Я не согласен с тем, что он не дает интервью отечественным СМИ, потому что вы сами знаете, газетам "Ана тили", "Егемен Казакстан" он давал интервью. (...) В целом, вместо того, чтобы давать много интервью, говорить, обмениваться мнениями Президент, можно сказать, человек дела. Во многих ситуациях вместо слов, он больше (уделяет внимание - ред.) делу: дает поручения, следит за его исполнением. Если говорить о телевидении, такое есть в планах, скоро даст интервью, - сказал он в интервью на телеканале "Хабар".

Он отметил, что люди любят сравнивать Президента с главами других государств. По его словам, председатель компартии Китая Си Цзинь Пинь в прошлом году во время кризиса с коронавирусом выходил к населению с разъяснениями всего пару раз.

Иногда сравнивают с президентами западных стран, Россией. Говорят, они дают интервью, почему наш не дает. Мы независимая страна, у нас свой путь. Я как пресс-секретарь думаю, что глава государства должен требовать выполнения дел от акимов, министерств, глав Агентств. А если он будет вмешиваться во все дела.... У него есть и другие дела, - объяснил Берик Уали.