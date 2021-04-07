Сбила машина! - аферисты освоили новый способ обмана

"Моя мама умирает!" "Сына сбила машина!" С мольбой о помощи к казахстанцам обратились мошенники, сообщает zakon.kz.

Жажда наживы толкает аферистов выдумывать новые, более жестокие методы незаконного заработка. Они взламывают аккаунты людей в соцсетях, и от их имени просят перевести деньги на лечение близких, передает Первый канал "Евразия".

Мобильный телефон Батыржана Беспаева лихорадит со вчерашнего дня. Один за другим друзья и знакомые присылают ему скрин-шот поста из его личной страницы с таким текстом.

Сына сбила машина. Ему срочно требуется дорогостоящая операция, сумма имплантат пластины в череп стоит 2 млн рублей. Я на коленях умоляю вас, отправьте кто сколько может занять, я завтра сниму с депозита, я все верну.

А внизу шрифтом поярче - номер карты для перевода денег. Только ребенок Батыржана жив и здоров. В момент, когда фотография с призывом о помощи появилась в интернете, мужчина вез сына с тренировки, и никаких денег не собирал.

Домой пришел – все плачут, у всех шок был, потому что нас дома не было в этот момент, они могли думать всякое. Есть у меня знакомые, которые собирались скинуть на номер деньги. У них платеж не проходил, был отказ. Номер карты начинается на пятерку, в Казахстане таких нет. У нас 44, 45, 43. пострадавший Батыржан Беспаев

Восстановить доступ к своему аккаунту Батыржан не смог. Искать справедливости он планирует в полиции. О взломе личной страницы Евгений Щетников узнал от сестры. В его случае аферисты выдумали историю еще страшнее. Якобы родной дядя погиб в автокатастрофе, а пострадавшей матери Жени нужна операция. Нечистые на руку люди давили на жалость и торопили с перечислением денег, заявив, что на сбор есть пару часов.

Пост выложили, продумали все грамматически правильно, все знаки препинания расставлены. У человека, когда горе случится, нет времени на это все. Когда им писали, на обратную связь они выходили, отвечали: "Да, все плохо, мне некогда, если можете, скиньте деньги". Кто меня не очень хорошо знал, начали скидывать деньги. Их не смутило, что это российская карта. пострадавший Евгений Щетников

Соцсети и интернет - благоприятная среда для аферистов, заявляют IT-cпециалисты. Причем, в большинстве случаев, по их мнению, виноваты сами жертвы, которые придумывают слишком простые пароли для своих страниц. А еще не следят, на каких сайтах оставляют персональные данные. По официальной статистике, с начала года в стране зафиксировано больше 4 000 случаев интернет-мошенничества. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

Чтобы защитить страницу, достаточно создать сложный пароль, чтобы он не указывал на вас лично: не должно быть ваше имя, детей, супругов, котят, использовать двухфакторную аутентификацию. Когда вы входите в свое мобильное приложение, желательно, чтобы вы получали смс-подтверждение. эксперт по информационной безопасности центра расследований и анализа кибератак Иван Филько

Желание помочь, конечно, всегда похвально. Но прежде, чем отправлять деньги на неизвестные счета, убедитесь, что получателю, будь он вашим другом или знакомым, они действительно нужны. Не покупайтесь на сфабрикованные фото и откровенную ложь.