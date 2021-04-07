Минздрав обещает ввести запись на прививку от коронавируса через eGov

С 8 апреля министерство планирует запустить запись на вакцинацию через портал электронного правительства, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В целях соблюдения баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. Разработан антиковидный паспорт для учета и проведения мониторинга о вакцинированных лицах. 8 апреля 2021 года Министерство здравоохранения планирует запустить услугу запись на вакцинацию на портале электронного правительства, — сообщил Цой.

По его словам, для этого гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать только медорганизацию по региону прописки.

После заявка поступает на распределение рассмотрение в медорганизцию. Медорганизация распределяет заявки с указанием времени проведения вакцинации. После распределения гражданин на портале электронного правительства видит дату, время посещения медорганизации. А также дополнительно получает смс-уведомление, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан