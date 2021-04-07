Грузовик "собрал" автомобили на оживленной магистрали Алматы

Массовое ДТП, спровоцировавшее сильнейший затор произошло в районе пересечения ВОАД и улицы Халиуллина, передает корреспондент zakon.kz.

Автобус 205 маршрута следовал по ВОАД в северном направлении. Следом за ним ехали водители Lada 112, Honda Civic и Газели. При заезде на мост, по невыясненным обстоятельствам, водитель Камаза поздно заметил поток. Он начал тормозить, но не смог остановиться.

Грузовик врезался на полном ходу в Газель, которую от удара бросило влево на отбойники. Следом Камаз протаранил Honda Civic, а после и Lada. Остановился он лишь после того, как столкнулся с автобусом.

По счастливой случайности, в автобусе никто не пострадал. Травмы получил один человек из Honda.

После ДТП в северном направлении по ВОАД образовался сильный затор на несколько километров.