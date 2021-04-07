Жуткое ДТП в Акмолинской области унесло жизни водителя и двух пассажиров

Очередное ДТП с тремя погибшими произошло в Акмолинской области. Стражи порядка просят всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах, сообщает zakon.kz.

7 апреля в 14:10 в дежурную часть Атбасарского РОП поступило сообщение о том, что на автодороге "Кокшетау-Атбасар" произошло ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия стражи порядка, по предварительным данным, установили, что около 13:59 произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств марок "ВАЗ-2110", "ГАЗель" и Volkswagen Golf. От удара у автомашины "ГАЗель" взорвалось газобаллонное оборудование. пресс-служба ДП Акмолинской области

По данным ведомства, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины Volkswagen скончались на месте происшествия, а пассажир "ГАЗели" с различными травмами доставлен в центральную больницу Атбасарского района.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 345 ч. 4 "Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека". Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе.