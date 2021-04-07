Жители поселка в Алматинской области могут остаться без воды из-за угрозы селя

Жители поселка Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области могут остаться без воды из-за угрозы селя, сообщает zakon.kz.

В одном из пабликов в Instagram появилась информация, что поселок Жанатурмыс отключили от водоснабжения и местные жители остались без воды на трое суток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖАҢА ТҰРМЫС (@zhanaturmus)

Информацию прокомментировали в пресс-службе акимата Карасайского района.

Причина отключения водоснабжения в селе Жанатурмыс связана с тем, что в горных районах обильно тает снег и выпадают осадки. Это приводит к загрязнению воды. Чтобы не засорять сети водоснабжения, временно подача воды была отключена. На текущее время подача воды населению возобновлена, - сообщили в ведомстве.

При этом в районном акимате отметили, что жители данного села вновь могут остаться без воды.

На сегодня имеется риск схода селевых потоков. В этом случае отключение водоснабжения может повториться. Поэтому населению необходимо иметь запас питьевой воды, - добавили в пресс-службе.