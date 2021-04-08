Парламент принял поправки в закон об адвокатской деятельности

Сенат принял поправки в закон по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты пришли к консенсусу по спорной норме о создании Республиканской коллегии юридических консультантов.

Как отметил сенатор Андрей Лукин, состоялись три рабочих заседания с участием представителей юридического сообщества.

По итогам работы согласительная комиссия приняла совместное решение по пункту 1 статьи 78-1, в котором регламентированы вопросы образования Республиканской коллегии юридических консультантов. В частности, Республиканская коллегия юридических консультантов основывается на добровольном членстве палат юридических консультантов, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

Мажилис Парламента согласился с решением согласительной комиссии, - сказал Лукин.

Напомним, 4 марта на пленарном заседании Сената депутаты вернули законопроект по вопросам адвокатской деятельности в Мажилис с изменениями и дополнениями по девяти позициям. Мажилис не согласился с одной позицией, из-за чего была создана согласительная комиссия.

7 апреля депутат Мажилиса Арман Кожахметов сообщил, что разногласия по законопроекту преодолены.

Тамила Языкова, Нур-Султан