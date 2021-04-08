Когда дети вернутся в школы, рассказал Аймагамбетов

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов отметил, что вопрос о возвращении детей в школы зависит от проведения вакцинации и соблюдения карантинных ограничений, передает корреспондент zakon.kz.

Ответ очень простой - когда ситуация с пандемией станет лучше и регионы будут в "желтой", а затем в "зеленой" зонах. Обычно, когда регионы заходят в "зеленую" зону, уже практически все дети так или иначе имеют право обучаться. Это зависит от кампании по вакцинации, от выполнения санитарно-эпидемиологических требований и ограничений. Это зависит от всех нас, - сказал глава МОН на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, если каждый будет выполнять требования и рекомендации, о которых говорят санитарные врачи, дети смогут быстрее вернуться в школы.

Тамила Языкова, Нур-Султан