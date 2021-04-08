О судьбе Байконура поговорили министры иностранных дел Казахстана и России

Сегодня на повестке дня находятся инициативы, которые нацелены на создание в Казахстане собственного космического потенциала. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с заместителем премьер-министра-министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди, передает zakon.kz.

В июне прошлого года исполнилось 65 лет космодрому Байконур. 4 октября 2021 года - годовщина запуска первого искусственного спутника Земли. Отдадим должное успехам, которых мы достигли совместными усилиями в области мирного освоения космоса, - сказал Лавров.

Он добавил, что сегодня на совместной повестке дня находятся инициативы, которые нацелены на создание в Казахстане собственного космического потенциала, оказание третьим сторонам услуг по использованию космодрома для коммерческих ракетных пусков.

Также договорились и о том, как будем отмечать юбилей полета Юрия Гагарина в космос, - уточнил глава МИД РФ.

Оксана Скибан, Нур-Султан