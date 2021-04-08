Правительство потратит более 2,6 млрд, чтобы удержать цены на хлеб

Проект постановления Правительства РК "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан для стабилизации цен на хлеб" разработали в МСХ, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.

Выделить Министерству сельского хозяйства РК из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 661 299 113 (два миллиарда шестьсот шестьдесят один миллионов двести девяносто девять тысяч сто тринадцать) тенге для перечисления местным исполнительным органам Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и городам Алматы, Шымкент бюджетных средств для стабилизации цен на хлеб пшеничной из муки первого сорта (формовой), - говорится в документе.

Указывается, что эти средства предназначены для возмещения расходов по железнодорожной транспортировке (включая магистральную и вагонную составляющую) с марта по август 2021 года мукомольным предприятиям, заключившим меморандумы по сдерживанию цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) и закупившим зерно, реализованный акционерным обществом "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".

В свою очередь акиматам будет необходимо:

принять меры по реализации настоящего постановления и стабилизации цен на хлеб пшеничной из муки первого сорта (формовой) на уровне ниже пороговых значений, установленных Правительством РК;

в срок до 10 декабря 2021 года представить в Министерство сельского хозяйства РК отчет по целевому использованию выделенных средств и достигнутым результатам по стабилизации цен на хлеб пшеничной из муки первого сорта (формовой).

Как говорится в справке, приложенной к постановлению, в связи с ростом цен на мировых рынках на ряд социально-значимых продовольственных товаров возникла угроза социальной, экономической и политической стабильности в стране.

В целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2021 года одобрена Дорожная карта по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

Одним из пунктов Дорожной карты предусмотрено возмещение расходов по железнодорожной транспортировке зерна, реализованного АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" мукомольным предприятиям, отдаленным от зерносеющих регионов страны, заключившим меморандумы по сдерживанию цен, или муки, произведенной из зерна АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" мукомольными предприятиями, отдаленных от зерносеющих регионов страны, заключившими меморандумы по сдерживанию цен.

Учитывая то, что наибольший объем производства хлеба приходится на южные и западные регионы в связи с их плотной населенностью, а также недостаточного объёма производства зерна с целью сдерживания цены на хлеб пшеничный из муки пшеничной первого сорта (формовой) в указанных регионах возникает необходимость возмещения затрат по доставке зерна в указанные регионы за счет бюджета, - поясняется в документе.

Исходя из сложившегося потребления зерна на указанные цели для обеспечения потребности республики хлебом пшеничным из муки пшеничной первого сорта (формовой) с марта до августа месяца текущего года требуется 445,6 тыс. тонн зерна.

Из указанной потребности 284,7 тыс. тонн - мукомольным предприятиям, отдаленным от зерносеющих регионов страны (Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и городов Алматы, Шымкент).

Возмещение транспортных расходов мукомольным предприятиям за счёт бюджета позволит стабилизировать цены на хлеб пшеничный из муки пшеничной первого сорта (формовой) в западных и южных регионах, тем самым окажет положительный эффект на социальную, экономическую и политическую стабильность в стране, - считают в МСХ.