Еще два транша вакцины от коронавируса прибыли в Алматы

В Алматы поступили еще два транша вакцины от КВИ, передает zakon.kz.

Накануне получены пятый и шестой транши вакцин в количестве 18 000 и 29 000 доз. В ближайшие дни ожидается еще несколько поступлений в общем количестве 424 тысячи доз вакцины, - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

Там также сообщили, что прививочные пункты развернуты во всех поликлиниках управления и в частных медцентрах (198), на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики. Всего планируемое количество прививочных пунктов - 250.

В ведомстве сообщили, что в пунктах вакцинации задействованы 2 250 медработников (250 врачей, 1 000 средних медработников, 1 000 регистраторов) а также волонтеры - 1 200 человек.

С 1 февраля по 8 апреля провакцинировано 49 160 человек. Из них 12 281 получили оба компонента вакцины. За прошедшие сутки прививку получили 1 180 человек.

Из вакцинированных: медицинские работники - 10 263, педагоги - 8 285, сотрудники правоохранительных структур - 5 982, государственные служащие - 307, лица с хроническими заболеваниями - 4 567 и иные категории населения Алматы, - рассказали в УОЗ города.

Там отмечают, что в Алматы насчитывается около 2 млн жителей. Из них, если исключить детей до 18 лет, теоретически, может быть провакцинировано 50% жителей.

Коллективный иммунитет от коронавируса, по словам профессора микробиологии института "Гамалеи" Александра Гинцбурга, требует иммунизации 75% населения. В данное время ведется разъяснительная работа среди населения о записи на вакцинацию, чтобы исключить создание "живых очередей". Запись и получение прививки по документам удостоверяющим личность. Чтобы один зарегистрированный не приводил с собой целую семью. Каждый записывается отдельно. Таким образом, соблюдается временной алгоритм вакцинации, - отметили в УОЗ.