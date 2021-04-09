В Алматинской области ужесточили карантин

9 апреля 2021, 11:24
Фото: Википедия

Главный государственный санитарный врач Алматинской области 9 апреля 2021 года подписал постановление "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает zakon.kz.

Продолжить карантин в Алматинской области и ввести некоторые ограничительные меры, - говорится в документе.

В частности, приостанавливается деятельность:

  • объектов общественного питания при заполняемости не более 50% , в том числе более 30 посадочных мест. При этом деятельность банкетных залов запрещается.
  • дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек
  • детских оздоровительных лагерей
  • детских развлекательных центров (игровых площадок) как в помещении, так и на открытом воздухе
  • развлекательных объектов, включая ночные клубы, бильярды, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы и т.д.
  • театров, кинотеатров
  • движение межобластных, междугородних нерегулярных (туристических) перевозок.
  • непродуктовых магазинов площадью свыше 2000 кв.м, кроме объектов по продаже стройматериалов
  • обучение в традиционном формате студентов колледжей, лицеев и вузов.

Запрещается проведение спортивных мероприятий, секций, кружков.

Не могут работать объекты культуры – музеи, концертные залы и т.д.

Вместе с тем внутри населенных пунктов общественный транспорт будет работать до 23 часов, в часы пик количество транспорта будет увеличено.

Полностью посмотреть текст документа можно здесь.

Постановление вступает в силу с 7 утра 12 апреля.


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