Симптом-предвестник коронавируса назвал врач

Ассистент кафедры внутренних болезней КазНМУ Алия Желдыбаева рассказала о том, как кишечные проявления могут предупредить человека о попадании в организм опасной инфекции COVID-19, передает zakon.kz.

По данным ряда научных исследований именно тошнота, рвота и другие кишечные расстройства являются предвестниками коронавирусной инфекции.

Желудочно-кишечный тракт наравне с респираторным трактом является "входными воротами инфекции". Помимо признаков поражения дыхательной системы при Covid-19 наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, которые могут идти не только параллельно, но и предшествовать появлению респираторных симптомов и выходить на первый план симптомов. Среди 1 тысячи обследованных пациентов в Китае с подтвержденным Covid-19 на первый план по симптомам выходит диарея, на второй план – рвота. Что интересно рвота не купировалась теми препаратами, которыми мы привыкли лечить этот недуг, - рассказала Алия Желдыбаева.

Ученые со всего мира, эксперты и медики, а также профессоры Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова участвуют в Междисциплинарной научной конференции "Ключевые вопросы внутренних болезней в эпоху COVID-19". Специалисты делятся своим опытом, научными исследованиями и работами по изучению внутренних патологий при лечении новых штаммов коронавируса.

Альберт Ахметов