Скорая попала в ДТП в Алматы - двое пострадавших

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

Карета скорой двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении. После пересечения улицы Саина на спуске с моста, автомобиль столкнулся с другими автомобилями. пресс-служба Скорой медицинской помощи Алматы

Двоих пострадавших с места ДТП доставили в больницу. После осмотра фельдшер скорой помощи отпущен домой.

На место ДТП был вызван наряд дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.