Скорая попала в ДТП в Алматы - двое пострадавших

9 апреля 2021, 20:48
Фото: zakon.kz

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

Карета скорой двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении. После пересечения улицы Саина на спуске с моста, автомобиль столкнулся с другими автомобилями. пресс-служба Скорой медицинской помощи Алматы

Двоих пострадавших с места ДТП доставили в больницу. После осмотра фельдшер скорой помощи отпущен домой.

На место ДТП был вызван наряд дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?