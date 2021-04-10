Назван способ запретить смартфону "подслушивать"

Современные смартфоны могут "слушать" владельцев телефонов без их ведома, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил, что некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если во время их установки был разрешен доступ к микрофону.

Доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства. После этого микрофон может включаться уже без спроса — смартфон даже может оставаться в заблокированном состоянии.

У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, - отметил он.

Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону. Для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи.

Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее, — пояснил эксперт.