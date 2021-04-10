Казахстан использует систему координат 1942 года для управления земельными ресурсами

Казахстан использует секретные координаты 1942 года для управлении земельными ресурсами, сообщил руководитель рабочей группы по экономическим вопросам комиссии по земельной реформе Акылбек Куришбаев, передает zakon.kz.

Мы должны перейти от использования секретной системы координат 1942 года к единой системе координат. Этот вопрос является основой цифровизации земельных отношений. В настоящее время из государств СНГ в этой старой системе координат 1942 года остались только Туркменистан и Казахстан. Наше предложение – как можно быстрее перейти к использованию единой системы координат вместо использования секретной системы координат 1942 года в управлении земельными ресурсами, — заявил Акылбек Куришбаев.

Также он добавил, что члены группы выступили против сокращения земель лесного фонда, доля которых в Казахстане составляет всего 5%.

Кроме того, по его словам, во время заседаний рабочей группы эксперты убедились в том, что существует большое препятствие для эффективного использования пастбищ в лесном фонде местным населением для выпаса скота.

Например, площадь лесных фондов и особо охраняемых территорий в Казахстане составляет около 41 млн га. Из них около 10 млн га отведенных под специальные пастбища. Это большая возможность. Но, к сожалению, бюрократии в вопросах аренды пастбищ местному населению очень много. Со стороны государственных органов и местной администрации эти услуги не контролируются на должном уровне. Наше предложение – совершенствование законодательства в части предоставления в аренду пастбищ и сенокосов из лесных угодий, - отметил Куришбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан