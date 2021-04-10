Мужчина выстрелил в незнакомого парня в одном из дворов Алматы

Утром 10 апреля в одном из алматинских дворов произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

По словам очевидца, в районе пересечения улиц Толе би и Ауэзова стреляли в молодого человека.

Во дворе жилого дома компания молодых людей в течение нескольких часов сидела во дворе и распивала спиртные напитки. Затем они что-то не поделили между собой и начался конфликт. В результате одного из них застрелили, - рассказала жительница города.

Как стало известно парень живой, но его с ранением увезли в больницу на скорой.

Также было отмечено, что место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.

В результате конфликта, произошедшего между двумя незнакомыми между собой мужчинами, один из них – гр.Б., 1998 года рождения, был ранен из травматического пистолета и доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый – гр.Ю., 1987 года рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания. ДП города Алматы

Данный факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района по ст. 293 ч.3 УК РК.