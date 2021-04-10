Житель Кокшетау совершил суицид в торговом доме

Акмолинские полицейские начали досудебное производство по факту самоубийства в одном из торговых домов областного центра, сообщает zakon.kz.





9 апреля в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи, (который сообщил - прим. ред.), что в торговом доме до приезда кареты скорой помощи скоропостижно скончался неизвестный мужчина. пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве уточнили, что по данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где в ходе выяснения обстоятельств была установлена личность мужчины.

Им оказался 19-летний местный житель. 9 апреля около 18:40 суицид совершен путем падения с перил третьего этажа на первый. По данному факту стражи порядка проводят проверку, - добавили в областном ДП.