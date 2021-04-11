Президент станет ханом: В Кыргызстане начался референдум по поправкам к конституции

Референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти пройдут 11 апреля в Кыргызстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Инициатором изменения Конституции КР выступал победивший на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года Садыр Жапаров.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов, на всей территории республики с 08:00 до 20:00 "будут открыты 2 483 избирательных участка". Еще 48 участков откроются за пределами республики в 28 государствах.

Вынесенные на всенародное голосование поправки к основному закону Кыргызстана предусматривают значительное усиление полномочий президента и усечение прав парламента. В частности, предлагается возложить обязанности главы правительства на руководителя президентского аппарата и наделить главу государства правом назначения и увольнения министров. По мнению большинства киргизских экспертов, президент в случае положительного итога референдума фактически получит полный контроль над кабинетом министров.

Разработкой поправок в конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. Критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривали же проект конституции депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти.