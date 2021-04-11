Данные свыше 1,3 млн пользователей Clubhouse "утекли" в Сеть

База данных SQL, которая содержит 1,3 млн учетных записей пользователей Clubhouse, оказалась в Сети, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Информация попала на популярный хакерский форум.

Общее число пользователей платформы достигает 5,3 миллиона людей в мире. Среди утекших в сеть данных есть имена, фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

Архив содержит только информацию о пользователях Clubhouse. Сведений о кредитных картах или юридических документов там нет. Злоумышленники могут использовать данные для проведения различных хакерских атак, включая фишинг, сообщил интернет-портал CyberNews.

К настоящему время администрация площадки не прокомментировала ситуацию.