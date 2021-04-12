10-классник из Нур-Султана прошел стажировку в NASA

Шестнадцатилетний школьник из Нур-Султана Ерасыл Тауекел прошел стажировку в NASA, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вечернюю Астану.

Юный ученый учится в десятом классе "Назарбаев Интеллектуальной школы", занимается разработкой научно-исследовательских проектов и увлекается ракетостроением.

Ерасыл Тауекел с детства проявлял интерес к исследованию космической отрасли. Его отец, по образованию инженер, поспособствовал тому, что мальчика увлекли уроки в кружке ракетостроения.

Ерасыл начал свою научно-исследовательскую деятельность в седьмом классе, когда запустил свою первую ракету. Со своим первым серьезным проектом он занял первое место на национальном конкурсе научных проектов "Наурызовские встречи-2019", посвященном космической тематике. Талантливый молодой человек создал полностью автоматизированную пусковую установку для модельных ракет. Во время поездки на "Байконур" ему особенно запомнился запуск "Союза МС-12" с экипажем на борту и защита проектов перед делегациями из ЕКА и Роскосмоса. Там молодой казахстанский ученый успешно презентовал проект перед тремя казахстанскими космонавтами: Токтаром Аубакировым, Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

В девятом классе Ерасыл стал призером крупных международных конкурсов "Ученые будущего-2019" в Москве при МГУ и РАН и Intel BalticSEF-2020. На конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге проходил отбор в национальные команды на всемирный научный конкурс для школьников Regeneron ISEF в США. Там представил летный прототип ракеты с бортовой электроникой и всеми системами управления полетом с посадочными ножками, схожей с ракетами-носителями семейства Falcon Илона Маска. Затем Ерасыл стал представителем Казахстана в NASA United Space School, где познакомился со школьниками из разных стран мира.

Я решил подать заявку на стажировку в NASA потому, что она предоставляет уникальную возможность школьникам всего мира познакомиться ближе с современной космической отраслью, поэтому не мог упустить такую редкую возможность, решил рискнуть. Необходимо было выполнить несколько заданий по физике и математике. Задания были самые разные из всех сфер космической отрасли – от планетарной геологии до ядерного двигателестроения. Также нужно было написать мотивационное письмо и пройти интервью. На весь процесс подачи ушло примерно месяц-два, - рассказал Ерасыл.

По его словам, процесс подачи на 80 процентов похож на процесс подачи заявки на поступление в американский университет, но были и свои нюансы. Всех кандидатов проверяли на академические знания и достижения в космической отрасли, приветствовалось хорошее знание английского языка