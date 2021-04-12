В Китае опровергли заявления о низкой эффективности своих вакцин

Директор Центра контроля заболеваний Китая Гао Фу в воскресенье опроверг заявления СМИ и зарубежных пользователей соцсетей о том, что китайские вакцины от COVID-19 "имеют низкий уровень защиты", передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

По его словам, подобные публикации сбивают с толку научное видение, которое он предлагает для повышения эффективности вакцин. Заявления СМИ были "полными непонимания", отметил он.

Глава ЦКЗ Китая предложил научное видение, где для повышения эффективности можно было бы использовать корректировку процедур вакцинации и последовательную прививку различных типов вакцин.

Уровень защиты всех вакцин в мире иногда высок, а иногда низок. Как повысить их эффективность - это вопрос, который должен быть рассмотрен учеными всего мира. В этой связи я предлагаю рассмотреть возможность корректировки процесса вакцинации, например, количества доз и интервалов, а также принятия последовательной вакцинации различными типами вакцин, - пояснил он газете.

Гао подчеркнул, что, поскольку люди впервые столкнулись с COVID-19, существует много научных проблем, которые необходимо изучить, когда дело доходит до вакцинации.

Это первый случай, когда люди были вакцинированы новой вакциной от коронавируса. Все процедуры вакцинации были основаны на предыдущих экстраполяциях прививки других вирусных вакцин, и эта экстраполяция работала довольно хорошо. Но в будущем, если нам понадобится что-то улучшить, мы можем внести коррективы, основываясь на характеристиках нового коронавируса и ситуации с вакцинацией, - пояснил глава ЦКЗ Китая.

Гао Фу отметил, что если ученые пойдут по традиционному пути разработки вакцины, то ее не было бы в течение года. Однако ученые со всего мира разработали вакцину COVID-19 в течение нескольких месяцев, что является первым случаем в мировой истории.

Требование ВОЗ к эффективности вакцины COVID-19 составляет 50% или выше, а квалифицированный порог для большинства вакцин в мире, подлежащих продаже, составляет около 70% или выше. Китай опубликовал первое издание руководящих принципов по вакцинации против COVID-19, и это лучший подход в настоящее время, - отметил Гао.

Он также призвал людей поставить вакцину, поскольку преимущества вакцинации намного перевешивают риски.