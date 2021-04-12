Стеклоомывающую жидкость с ядом продавали в Усть-Каменогорске 

В одном из магазинов Усть-Каменогорска продавали стеклоомывающую жидкость с ядом, сообщает zakon.kz.

ОЮЛ "Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана" закупив единицу товара, после чего обратилось в ТОО "ОйлсертИнтернейшил" для проведения экспертизы образца продукции стеклоомывающей жидкости. Экспертиза выявила, что жидкость содержит 5,09 % метанола и температура кристаллизации составляет минус 15, что превышает 100-кратную норму содержания метанола к установленным в РК национальным стандартам, предъявляемым к данной продукции.

Магазин, не имея лицензии реализовал фальсифицированную продукцию стеклоомывающей жидкости, содержащий в своем составе ядовитое вещество – метанол (согласно постановления правительства РК №59 от 16.02.2015 года метиловый спирт включен в перечень ядов), - сообщили в пресс-службе УП Усть-Каменогорска.

В ходе санкционированного обыска помещения магазина, а также складских помещений были обнаружены и изъяты 484 емкости со стеклоомывающей жидкостью. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 301 ч.1 Уголовного кодекса РК.