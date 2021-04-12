Айгуль Соловьева назначена советником Алика Шпекбаева

Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Ранее она занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы (далее – СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии.

В ведомстве отметили, что СМГ является первым общественным институтом при Агентстве.

Под руководством Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов как на республиканском, так и местном уровнях. Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана, - сообщили в ведомстве.

Соловьева Айгуль Сагадибековна родилась в 1952 году.

Окончила Казахский Государственный Университет им. С.М. Кирова, химический факультет - преподаватель химии; обучалась сельскохозяйственному маркетингу по программе "Cochran Fellowship", обучалась по программе "SABIT" "Стандарты: упаковка и маркировка пищевых продуктов" (США). Заочно училась в аспирантуре и защитила диссертацию на соискание степени кандидата технических наук в Санкт-Петербургском технологическом институте по специальности "Технология тугоплавких неметаллических соединений".

В разные годы работала лаборантом, инженером, старшим инженером лаборатории окисных расплавов Института химии Академии Наук Казахстана; генеральным директором Акционерного Общества "Базальт-Инт"; президентом объединения юридических лиц "Фонд содействия региональному развитию местному самоуправлению "Аймак"; председателем правления Объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана".