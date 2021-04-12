Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, он внес изменения в постановление от 23 октября 2020 года №59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан":
Также он внес изменения в постановление от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".
Решения об ужесточении карантинных мер принимают Главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Решение о послаблении карантинных мер принимает Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, - говорится в документе.
Вместе с тем в постановление от 27 января 2021 года №3 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" внесены следующие изменения и дополнения:
Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 14 апреля 2021 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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